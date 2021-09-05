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وكيل علي معلول يكشف مصيره مع الأهلي

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وكيل علي معلول يكشف مصيره مع الأهلي وكيل علي معلول يكشف مصيره مع الأهلي

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كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مصير اللاعب بشأن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي تعاقد على معلول، مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد اللاعب حتى الآن، تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال حازم الحديدي، في تصريحات تلفزيونية: «علي معلول، قيمته في وجوده مع النادي الأهلي، ولا غنى عنه داخل القلعة الحمراء»، مضيفًا: «لا توجد أي مشكله بين معلول، ومسؤولي الأهلي، واللاعب لا يفكر في الرحيل عن الفريق الأحمر».

وأضاف: «اللاعب التونسي مستمر مع الاهلي في الفترة المقبلة، وسيجدد تعاقده مع النادي»، مضيفًا: «اللاعب يحقق تاريخ لنفسه من خلال وجوده مع الفريق الأحمر».

المصرى اليوم

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