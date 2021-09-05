رابط موقع كلية الشرطة 2021 .. الشروط والمواعيد الجديدة للتقديم بالتفاصيل

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رابط موقع كلية الشرطة 2021 تصدر محركات البحث على «جوجل» بعد قرار وزارة الداخلية خفض نسبة القبول بكلية الشرطة إلى 60%، ومد موعد التقديم حتى 16 الشهر الجاري.

كانت وزارة الداخلية حددت 65% للقبول في الكلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة قبل خفضها اليوم، بنسبة تتراوح بين 5 و10% مقارنة بالعام الماضي.

تواصل «المصري اليوم» تقديم سلسلة خدماتها للقراء وتنشر الشروط المطلوبة لخريجي الثانوية العامة والازهرية وكذلك الكليات المحددة للاتحاق بالضباط المتخصصين.

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أعلنت وزارة الداخلية بأن التقدم مفتوح لكل من ينطبق عليهم الشروط من خريجي الشهادة الثانوية العامة والأزهرية الحاصلين على مجموع 65 %، كحد أدني من خريجي دفعة العام الحالي والسابق.

الشروط والمواعيد التقدم إلي كلية الشرطة عام 2021 - صورة أرشيفية

قالت وزارة الداخلية إن التقدم إلى كلية الشرطة 2021 يتم من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت هنــــا يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة، ثم ينتظر إلى تحديد موعد الاختبار الأول في الكلية.

مواعيد التقديم الطلاب إلى كلية الشرطة تختلف حسب نوع الشهادة وسنة التخرج، في خريجي الثانوية العامة والازهرية عام 2020 بدأت خطوات التقدم من يوم 20 يوليو الماضي، اما الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة عام 2021 يبدأ التقدم من يوم 12 أغسطس حتى 16 سبتمبر المقبل.

وزارة الداخلية حددت تخصصات كلية الشرطة للبنات 2021 من خريجات كليات الطب البشري والحقوق والآداب والعلوم الطبية والصيدلة وعلاج طبيعي والأسنان والتمريض والتربية الرياضية وفنون تطبيقية والأعلام وألسن للتقدم إلى كلية الشرطة حسب الشروط المطلوبة.

رابط موقع كلية الشرطة 2021.. الخطوات والشروط الجديدة للتقدم

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريان.

2- يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون المتقدم مستوفيًا كل الشروط الخاصة في الصحة اللياقة الرياضة.

4- ألا يكون سبق صدور الحكم عليه ضد المتقدم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

5- ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 سم.

6- يشترط تحقيق القوام أقصى وزن = طول المتقدم – 90 .

7- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في أول شهر اكتوبر 2021 عن 22 سنة، كما يشترط ألا يكون متزوجًا.

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