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«اعتادت الغياب عن أسرتها».. الداخلية تكشف ملابسات فتاة القليوبية

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«اعتادت الغياب عن أسرتها».. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة القليوبية «اعتادت الغياب عن أسرتها».. الداخلية تكشف ملابسات فتاة القليوبية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن تغيب إحدى الفتيات بالقليوبية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن تغيب إحدى الفتيات بمحافظة القليوبية».

واضافت :«بالفحص تبين تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من ( عامل بشركة مقاولات – مقيم بدائرة المركز ) أفاد خلاله بتغيب كريمته ( 12 عاماً )، وقرر بإعتياد نجلته التغيب عن المنزل، أخرها كان خلال شهر يوليو الماضى وعثر عليها بمعرفة أحد الأهالى بدائرة المركز ولم يقم بالإبلاغ».

وتابعت :«تم إتخاذ إجراءات البحث عن الفتاة المتغيبة، تم العثور عليها بمحطة قطار قليوب بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها، وبإستدعاء والدها تعرف عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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