بسبب مشادة مع زميله على «فيس بوك».. مصرع طالب في الأقصر

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أدت مشادة كلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بين طالبين بمدينة الأقصر، إلى قيام أحدهما بتسديد طعنة قاتلة إلى زميله، باستخدام آلة حادة فيما اُصيب الثانى في المشاجرة التي نشبت ببنهما.



تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، إخطار من مركز شرطة الأقصر، عقب ورد بلاغ من مستشفى الاقصر العام بوصول المدعو «م. ج. م» 15 عاما، طالب، مُصاب بطعنة نافذة، نتج عنها وفاته، بسبب ضربه باستخدام «مطواة صغيرة».

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية وعقب سؤال والدة الطالب المجني عليه، التي وجهت اتهامها للمدعو «ز. م.» 15 عاما، طالب، بالتعدي على ابنها، ووفاته متأثرا بالإصابة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط البحث الجنائي، بمديرية الأمن من ضبط الطالب المتهم، والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بواسطة مطواة صغيرة بسبب خلاف على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.