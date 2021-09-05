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رياح وأمطار 3 أيام.. حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى الجمعة 10 سبتمبر

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رياح وأمطار 3 أيام.. حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى الجمعة 10 سبتمبر رياح وأمطار 3 أيام.. حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى الجمعة 10 سبتمبر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأحد 5 سبتمبر إلى الجمعة 10 سبتمبر 2021، حيث يسود تحسن نسبي في الاحوال الجوية على كافة الانحاء، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

بينما هناك فرص سقوط أمطار خفيفة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على السواحل الشمالية الغربية (السلوم ومطروح) وعلى الضبعة يوم الخميس فقط على فترات متقطعة، وبنسبة 30% يوم الثلاثاء و40% يومي الاربعاء والخميس.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة طوال هذه الأيام، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا .

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأحد 5 سبتمبر إلى الجمعة 10 سبتمبر 2021.

- درجات الحرارة الأحد 5 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 37 درجة والمحسوسة 40، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 6 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 36، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 37 درجة والمحسوسة 40، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 36 درجة والمحسوسة 39، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 8 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والمحسوسة 36، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب سيناء 37 درجة والمحسوسة 40، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 9 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والمحسوسة 36، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 10 سبتمبر2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 37 درجة والمحسوسة 40، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والمحسوسة 39، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43 درجة.

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 85% إلى 90% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 89% إلى 92% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 50% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%.

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأحد 5 سبتمبر إلى الجمعة 10 سبتمبر 2021.

May be an image of ‎text that says '‎Aviation Civil Ministry Egyptian RSMC- وزارة الظيران للتحاليل الطقس الاحد 05 سبتمبر 2021 الجمعه 10 سبتمبر 2020 الأنحاء الكبرى سبتمبر وجنوب الخميس سبتمبر حار الحرار سبتمبر الثلاثاء 36 34 سبتمبر سبتمبر المنطقة 33 الشمالية يساعد البحري والقاهرة الصعيد كافة السواحل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل الصباح الباكر متقطعة بعض المناطق على الرياح (السلوجمطروح) الشمالية 2021 2021 لسواحل الشمالية الخميس 09 سبتمبر 2021 متقطعة %40) خلال الفتر 35-30 35-30 :كالأتي الجوده 15-10 نسبة عظمی)%) المنطقة القاهرة جنوب شمال الصعيد الصعيد 60-55 50-40 30-25 يتم تحدیث التنبو يوميا الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتمنى السلامة للجميع طاحون مجلس الإدارة‎'‎

المصرى اليوم

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