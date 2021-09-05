أخبار عاجلة

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني -
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن خبر زواجها: «كل شيء بيننا مشترك» -
الإصابات تواصل الارتفاع.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
انتهاء مراسم عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شيكابالا للأهلي: «لو عايزين الدوري خدوه بس بلاش تتهموا الإسماعيلي بالتفويت.. عيب»

Print
شيكابالا للأهلي: «لو عايزين الدوري خدوه بس بلاش تتهموا الإسماعيلي بالتفويت.. عيب» شيكابالا للأهلي: «لو عايزين الدوري خدوه بس بلاش تتهموا الإسماعيلي بالتفويت.. عيب»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتهامات النادي الاهلي والمسؤولين به واعلامه اتهاماتهم لنادي الاسماعيلي والكابتن ايهاب جلال بالتفويت.

وقال شيكابالا خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب: «هذا الكلام عيب ولا يصح، لو للأهلي عايز الدوري يخده بس بلاش يتهموا نادي كبير زي الاسماعيلي ومدرب عظيم بالتفويت».

كان شيكابالا أكد أنه تعرض للمضايقات من بعض الجماهير منذ فترة طويلة تقترب من الـ٢٠ عاما وسط أفعال غريبة يتعرض لها. وأضاف قائد الزمالك أن البعض يحاول تشويه صورته.

وأكد شيكابالا أن «كل تصرفاته مجرد رد فعل بسبب ما يتعرض له وأنه لا يوجد عقاب رادع لهؤلاء الأشخاص تجاه ما يفعلونه ضده منذ فترة طويلة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة