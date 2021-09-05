شيكابالا للأهلي: «لو عايزين الدوري خدوه بس بلاش تتهموا الإسماعيلي بالتفويت.. عيب»

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رفض محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتهامات النادي الاهلي والمسؤولين به واعلامه اتهاماتهم لنادي الاسماعيلي والكابتن ايهاب جلال بالتفويت.

وقال شيكابالا خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب: «هذا الكلام عيب ولا يصح، لو للأهلي عايز الدوري يخده بس بلاش يتهموا نادي كبير زي الاسماعيلي ومدرب عظيم بالتفويت».

كان شيكابالا أكد أنه تعرض للمضايقات من بعض الجماهير منذ فترة طويلة تقترب من الـ٢٠ عاما وسط أفعال غريبة يتعرض لها. وأضاف قائد الزمالك أن البعض يحاول تشويه صورته.

وأكد شيكابالا أن «كل تصرفاته مجرد رد فعل بسبب ما يتعرض له وأنه لا يوجد عقاب رادع لهؤلاء الأشخاص تجاه ما يفعلونه ضده منذ فترة طويلة».