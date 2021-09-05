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شيكابالا يكشف سر بكاء محمد صلاح قبل بروسيا

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شيكابالا يكشف سر بكاء محمد صلاح قبل كأس العالم بروسيا شيكابالا يكشف سر بكاء محمد صلاح قبل بروسيا

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كشف محمود شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة الأول بنادي ، عن لحظات بكاء محمد صلاح قبل أيام من انطلاق 2018.

وروى شيكابالا في تصريحات متلفزة: «محمد صلاح حينما تذكر أنه لن يخوض أول مباراة مع منتخب في المونديال بسبب إصابته في الكتف رأيته يبكي بشدة».

وأكمل: «صلاح تذكر شريط المونديال وأنه كان السبب البارز في بلوغنا العرس العالمي وتسببت الاصابة في بكائه بشدة».

وأنهى تصريحاته: «محمد صلاح لاعب عظيم وقمت بتقبيل رأسه ومواساته على الإصابة في تلك اللحظة الصعبة».

المصرى اليوم

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