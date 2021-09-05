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مصرع وإصابة 46 شخصا في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق السويس القاهرة (صور)

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مصرع وإصابة 46 شخصا في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق السويس القاهرة (صور) مصرع وإصابة 46 شخصا في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق السويس القاهرة (صور)

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لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 38 آخرين، مساء السبت، في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق السويس القاهرة بعد الكيلو 109.

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والجثث إلى المشرحة.

كانت نقطة إسعاف السويس قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالقرب من الكيلو 109 طريق السويس القاهرة تجاه القاهرة.

وأرسل الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، نحو 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية إن المصابين بينهم حالات خطيرة وحرجة، وكانت الإصابات بين ارتجاج ونزيف وكسور وكدمات وسحجات.

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالة الطوارئ بمستشفي السويس العام، وتم استدعاء جميع الأطباء من أقسام العظام والجراحة والأشعة.

وانتقلت قيادات المحافظة إلى موقع مستشفى السويس العام للوقوف على عملية إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما انتقلت القيادات الأمنية بالسويس لمكان الحادث للوقوف على أسباب وإزالة آثار الحادث من الطريق.

وتبين أن الأتوبيس المنكوب كان قادما من شرم الشيخ متجها إلى القاهرة، وعبر من وصلة الكيلو 109 وخرج إلى طريق السويس القاهرة ووقع الحادث بعد نحو 2 كم، بحسب ما ذكرته بعض المصادر.

وذكرت مصادر طبية أن بين المصابين والوفيات أطفال، فيما نقلت سيارات الإسعاف 8 جثث من مكان الحادث.

مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة
مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة
مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة
مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة
مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٣٨ آخرين في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس القاهرة

المصرى اليوم

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