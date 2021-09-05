شيكابالا عن تتويج الأهلي بالدوري 42 مرة: «هما عارفين أخدوه إزاي»

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قال محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن جميع جماهير النادي الأبيض تفهم جيدًا في عالم الساحرة المستديرة:«مفيش زملكاوي مش بيفهم في الكورة ولا بيتكلم في التاريخ بس».

وأكمل في تصريحات تليفزيونية: «نحن لا نتحدث عن التاريخ كثيرًا، الأهلي حصل على لقب الدوري 42 مرة ولكن هما عارفين أخدوه إزاي».

وواصل: «من يتحدث عن التفويت وأن البعض يتساهل أمامنا، فكان من الأولى أن نكون نحن أصحاب الـ42 لقبًا والأهلي هو من يحققه 13 مرة، ولكن العكس هو الصحيح».