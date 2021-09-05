أخبار عاجلة

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني -
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن خبر زواجها: «كل شيء بيننا مشترك» -
الإصابات تواصل الارتفاع.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
انتهاء مراسم عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شيكابالا عن تتويج الأهلي بالدوري 42 مرة: «هما عارفين أخدوه إزاي»

Print
شيكابالا عن تتويج الأهلي بالدوري 42 مرة: «هما عارفين أخدوه إزاي» شيكابالا عن تتويج الأهلي بالدوري 42 مرة: «هما عارفين أخدوه إزاي»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة الأول بنادي ، أن جميع جماهير النادي الأبيض تفهم جيدًا في عالم الساحرة المستديرة:«مفيش زملكاوي مش بيفهم في الكورة ولا بيتكلم في التاريخ بس».

وأكمل في تصريحات تليفزيونية: «نحن لا نتحدث عن التاريخ كثيرًا، الأهلي حصل على لقب الدوري 42 مرة ولكن هما عارفين أخدوه إزاي».

وواصل: «من يتحدث عن التفويت وأن البعض يتساهل أمامنا، فكان من الأولى أن نكون نحن أصحاب الـ42 لقبًا والأهلي هو من يحققه 13 مرة، ولكن العكس هو الصحيح».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة