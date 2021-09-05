بعد تتويجه بالدوري.. شيكابالا يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

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قال شيكابالا، نجم الزمالك، إنه سيعتزل الكرة عند شعوره بعدم العطاء داخل المستطيل الأخضر. كاشفا عن مستقبلة عقب الاعتزال، بالاتجاه إلى عالم التدريب وحصوله على دورات تدريبية محترفة.

وأكمل: «قررت التوجه إلى هولندا ودراسة التدريب في مدرسة كرويف بعد الاعتزال وأمنيتي أن أكون مديرًا فنيًا للزمالك في يوم ما».

وكشف شيكابالا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، كواليس جديدة عن أزمة مباراة البنك الأهلي الأخيرة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2020- 2021. وقال: جلست ساعة ونصف في الشارع حتى أتمكن من إدخال بعض الجماهير والأسر الزملكاوية. أكد: أن والد محمود الونش منع من دخول استاد مباراة البنك الأهلي، بجانب أسرة يوسف أوباما.

شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية السبت 4- 9 -2021، حلقة ينتظرها الكثيرون خاصة في ظل أول ظهور لقائد نادي الزمالك عقب تحقيقه بطولة الدوري الثالثة عشر في تاريخ القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الظهور الأول للإباتشي، عقب قرار إيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه عقب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومشاركته في الفيديو المسئ للأهلي وجماهيره.

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مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (2)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)

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