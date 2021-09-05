شيكابالا: «أتعرض للمضايقات منذ 20 عامًا.. وهاخد حقي»

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كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرضه للمضايقات من بعض الجماهير منذ فترة طويلة تقترب من الـ٢٠ عاما وسط أفعال غريبة يتعرض لها.

وأضاف قائد الزمالك في تصريحاته التليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر أنه لو تم إيقاف هؤلاء الأشخاص من البداية عند حدهم من المسئولين عن الكرة المصرية ما وصل الأمر لهذا الحد.

وأكد شيكابالا أن كل تصرفاته مجرد رد فعل بسبب ما يتعرض له وأنه لا يوجد عقاب رادع لهؤلاء الأشخاص تجاه ما يفعلونه ضده منذ فترة طويلة. لكنه عاد ليؤكد علي انه سيحصل علي حقه «تالت ومتلت».