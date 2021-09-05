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أبدى محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استيائه مما يتعرض له من ترصد وتعنت واضح سواء من المسؤولين عن الكرة المصرية أو الإعلام أو المنافسين.

وشدد شيكابالا على أن الزمالك دفع ثمن رحيل مجلس مرتضى منصور المجلس المنتخب.

وقال: ازاي في يوم وليلة نصحي نلاقي مافيش رئيس للنادي ولا مجلس إدارة.

وأكد أن تعاقب ٤ مجالس إدارات بلجان مختلفة أضر بالزمالك وعانينا من تخبط إداري وأزمات مالية طاحنة لكننا تحملنا ما لم يتحمله بشر.

وفجر شيكابالا مفاجأة صادمة بأن الجميع لن يسمحوا للزمالك بالحصول على درع الدوري الموسم المقبل وتحدي شيكابالا أن يتم غير ذلك وقال: «من الآن انا بقول للدنيا كلها الزمالك مش هياخد الدوري السنة اللي جاية عشان محدش هيسمح للزمالك ياخد الدوري تاني لكن اذا تحقق العدل سنفوز بكل البطولات».