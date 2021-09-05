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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق ..

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق .. بالفيديو الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء دمشق ..

جي بي سي نيوز :- ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة

وقال مصدر عسكري سوري إنه وحوالي الساعة 1:26 من فجر يوم الجمعة، "نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق" وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

يذكر أن محيط العاصمة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الجاري، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.

وذكر مصدر عسكري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.

" اليوم"

 

جي بي سي نيوز

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