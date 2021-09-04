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"غيث" تشارك في ملتقى التواصل الاجتماعي بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والمختصة

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الجمعية وزعت 300 منشور توعوي للمتسوقين ورواد المواقع الإلكترونية والزوار

شاركت جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان في الملتقى التطوعي الذي أُقيم أمس بجازان، بعنوان "برامج التواصل الاجتماعي وأثره على الناشئة"، والذي نظمته جمعية الأزمات النفسية، وشاركت فيه عدد من الجهات الحكومية والمختصة.

ووزعت الجمعية 300 منشور توعوي وتثقيفي، استهدفت المتسوقين، ورواد المواقع الإلكترونية، والزوار.

وأكد المحاور اختصاصي أول في التشخيص النفسي محمد بن حسن حقوي، أنه يجب توعية الأبناء من خطر زيادة الجلوس على مواقع التواصل الإلكتروني، وما تسببه من تخبطات في هرمون الميلاتونين، والذي يعد أكبر داعم لطرد السموم من الجسم من خلال النوم العميق، مشيرًا إلى أن الإفراط بالجلوس الطويل على مواقع التواصل الإلكتروني يعد من أكثر أسباب تقلبات المزاج، وزيادة نسبة الإصابة بالاكتئاب الحاد.

وأكد أن قاعدة 20+20+20 من أهم التوصيات لمن لا يستطيعون الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتمثل في 20 ثانية للنظر في الجوال، و20 ثانية للنظر خارجه، و20 ثانية لإراحة العينين من خلال إغماضها، وبذلك تتجنب الأضرار الناجمة بالنظر للجوال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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