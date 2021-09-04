6 مليارات جنيه .. تفاصيل مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى الشرقية

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها في مركز الحسينية، وهو المركز الأكبر في محافظة الشرقية، وتشمل المبادرة 41 قرية حيث يتم العمل على توصيل كل المرافق والصرف الصحي ورصف طرق وإنشاء مجمع خدمات .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مركز الحسينية كان يفتقر لجميع الخدمات ولم يكن الصرف موجودًا سوى في قريتين فقط.

وأردف، أن مياه الشرب كانت تصل القرية مرتين في الأسبوع بالتناوب، ولكن الآن تم تنفيذ محطات مياه عملاقة من أجل توفير مياه للمواطن ضمن حياة كريمة. وأشار إلى أن أكثر من 600 مشروع جاري تنفيذها في مركز الحسينية والعمل مستمر في مختلف القطاعات والمجالات.

واستطرد خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هناك أكثر من 20 مدرسة جديدة جاري إنشاؤها، موضحا أن تكلفة مشروعات التربية والتعليم تقترب من 120 مليون جنيه. وأكد المحافظ أن كثافة الفصول حاليا تتراوح بين 35 و45 تلميذا، وتصل إلى 90 طالبا في بعض المناطق، ولكن بعد إنشاء المدارس الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تتراوح الكثافة بين 25 و30 طالبا.

ولفت إلى أن شباب القرى هم من يعملون على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز الحسينية، مشيرًا إلى أن المبادرة تبعها رواج في مركز الحسينية ووفر العديد من فرص العمل. واختتم حديثه، أن تكلفة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالشرقية تبلغ 6 مليارات جنيه، بخلاف مشروعات منفذة خارج المبادرة بلغت قيمتها 24 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى نحو 693 مشروعًا آخرين جرى تدشينها منذ 2014 بقيمة 24 مليار جنيه.