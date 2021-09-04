وزير التعليم العالي: «اللي جايب 50% في الثانوية يدخل الجامعة في المرحلة الثالثة»

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن الوزارة تقوم بمجهود كبير لتسويق البرامج التعليمية الجديدة وبرامج المستقبل من خلال مناهج دراسية والتعريف والتثقيف للأسرة قبل الطالب لكسب التغيير في الثقافة ومفهوم الجامعات الإلكترونية التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن المرحلة الثالثة في الجامعات تقبل الطلاب الذين تصل مجاميعهم إلى 50%، متابعًا أن هناك أماكن متاحة في أكثر من 200 معهد عالي «بكالوريوس _ دبلومات».

وتابع وزير التعليم العالي أنه من خلال الكليات والمعاهد المتاحة التي وفرتها الدولة لأبنائها نستطيع استقبال الطلاب حتى 50% من المجاميع، والكل يقدر يدخل تعليم عالي.