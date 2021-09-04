أبرزهم إبراهيم صلاح.. عماد النحاس يُطيح بـ9 لاعبين من المقاولون العرب

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قرر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، الاستغناء عن بعض من لاعبي الفريق، في الفترة الجارية، لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الموسم الجديد.

وعلمت «المصري اليوم» أن المدير الفني للمقاولون العرب قرر الاستغناء عن خدمات لاعب خط الوسط إبراهيم صلاح والظهير الأيمن عبدالرحمن فاروق والظهير الأيسر عبدالوهاب إسماعيل، والمهاجم أحمد حسن مكي وصانع الألعاب أحمد شكري ولاعب خط الوسط أحمد مجدي، لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

كما قرر المدير الفني الاستغناء عن الثنائي التونسي وسيم النغموشي وهيثم الجويني والمهاجم النيجيري إيدو موسيس، لضعف مستواهم الفني.

يذكر أن المقاولون العرب دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الموريتاني مامادوا أنياس، مهاجم الانتاج الحربي.