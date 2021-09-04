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استشاري: المرأة تستطيع الإنجاب في عمر الـ70 في هذه الحالة

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استشاري: المرأة تستطيع الإنجاب في عمر الـ70 في هذه الحالة استشاري: المرأة تستطيع الإنجاب في عمر الـ70 في هذه الحالة

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قال الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، إن تجميد البويضة أمر ممكن، وفي هذه الحالة من الممكن حدوث حمل عند عمر الـ70 عامًا، رغم انقطاع الدورة لأن الرحم عبارة عن وعاء فقط.

وأضاف «سعيد» خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن زراعة البويضة حال تجميدها، في حاجة إلى التجهيز جيد، خاصة مع تقدم العمر، بسبب الضغط والسكر والإصابة ببعض الأمراض.

وأضاف ان خصائص الطفل الجينية تتعلق بالوقت الذي جمدت في البويضة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الطرق البسيطة للتاكد من سلامة الطفل قبل زراعته، من خلال فحص الطفل جينيًا، والتأكد من خلوه من أي أمراض أو عيوب خلقية.

المصرى اليوم

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