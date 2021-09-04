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وزير التعليم العالي: المواطنون في حالة اندهاش من استيعاب الجامعات لأعداد طلاب الثانوية

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وزير التعليم العالي: المواطنون في حالة اندهاش من استيعاب الجامعات لأعداد طلاب الثانوية وزير التعليم العالي: المواطنون في حالة اندهاش من استيعاب الجامعات لأعداد طلاب الثانوية

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن تجني ثمار عمل 6 سنوات متواصلة في تطوير التعليم العالي، فضلا عن إضافة جامعات جديدة، ومضاعفة عدد الجامعات الخاصة، مضيفة أن استثمارات قطاع الجامعات الجديدة تجاوز 150 مليار جنيه.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة القاهرة والناس، أنه جرى زيادة 150 جامعة حكومية جديدة لتصل إلى 500 جامعة الآن، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لاستقبال طلابها أيا كان عددهم في الجامعات.

وأشار الوزير إلى أنه توجد أماكن متاحة للمرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في الجامعات، متابعًا أن المواطنين في حالة اندهاش من قدرت قطاع التعليم العالي على استيعاب تلك الأعداد من طلابنا مع انخفاض المجاميع إلى هذا الحد.

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