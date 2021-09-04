شيكابالا «أباتشي البيت الأبيض».. موهوب في ركل الكرة وإثارة الازمات

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يظهر شيكابالا قائد نادي الزمالك مع عمرو أديب اليوم السبت على فضائية mbc مصر في انطلاق الموسم الرابع من برنامج «الحكاية»، البرنامج الذي يعرض لمدة 4 أيام في الأسبوع تحتفل السبت مع النجم شيكابالا وجمهور نادي الزمالك بفوز الفريق الأبيض بلقب الدورى رقم 13.

ولا يخفى عمرو أديب مقدم البرنامج ميوله الكروية حيث أنه من أكبر الداعمين والمشجعين لنادي الزمالك المصري.

و أعلنت صفحة قناة mbc مصروصفحة برنامج الحكاية عن حلقة خاصة مع شيكابالا كابتن الزمالك السبت واصفة الحلقة بـ«حلقة بيضاء خاصة جدًا».

شيكابالا هو قائد نادي الزمالك وأحد المواهب الكبيرة التي ظهرت في مصر خلال العشرين سنة الأخيرة فيما يعتبره بعض الجماهير البيضاء أسطورة بالنسبة للفريق الأبيض. ولد محمود عبدالرازق في مدينة أسوان يوم 5 مارس 1986 ويبلغ من العمر 35 عامًا.

ألحقه والده بناشئين الزمالك في القاهرة وتدرج في فرق الناشئين حتى انضم للفريق الأول في سن صغير قبل أن يتم 17 عامًا وتم تصعيده للفريق الأول رسميًا في عام 2002.

لعب شيكابالا مع الزمالك 3 سنواتٍ مع نادي الزمالك قبل أن يرحل للمرة الأولى للدوري اليوناني مع نادي باوك كانت الآمال كبيرة والطموحات عالية لنجاح الشاب الصغير لكنه قضى معه موسمًا واحدًا ثم عاد للقلعة البيضاء من جديد.

استمر شيكابالا لاعباً مع الفارس الأبيض حتى موسم 2012-2013 وعاصر فترة توهج الأهلى التاريخية ضد شخصيات مثل أبوتريكة ومحمد بركات وعماد متعب ووائل جمعة ثم قرر النجم الاسمر الرحيل ليذهب معارا لمدة موسم واحد مع الوصل الإماراتي قبل أن يشد الرحال مجدداً إلى أوروبا ولكن هذه المرة إلى البرتغال حيث رحل إلى سبورتنج لشبونة في موسم 2014-2015، ولم يستمر هناك إلى موسم واحد فقط ثم عاد الفهد شيكابالا سريعًا إلى مصر من جديد.

الرحال استمرت رحلته في 2015 أراده زميله السابق ميدو لاعبا معه في الإسماعيلي وبالفعل قدم شيكابالا أداء رائع في الإسماعيلية أشاد به الجميع حيث لعب هناك على سبيل الإعارة ثم عاد للزمالك، قبل أن تشده الرياح الشرقية إلى بلاد الحجاز السعودية ويلعب في الرائد موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة أيضًا وكانت آخر مغامرات شيكابالا مع نادي أبولون سميرني اليوناني في 2018-2019.

حقق شيكابالا الدوري المصري 3 مرات في مسيرته الطويلة أعوام

2002-2003

2003-2004

2020-2021

حقق شيكابالا كأس مصر 5 مرات (2002، 2008، 2013, 2016, 2019)

حقق شيكابالا كأس السوبر المصرى مرتان

(2017، 2020)

حقق شيكابالا كأس السوبر الأفريقي مرتان 2002-2003

حقق شيكابالا البطولة العربية مرة واحدة عام 2003

حقق شيكابالا السوبر المصري السعودي مرتان

السوبر المصري السعودي مرتان (2003 و2018)

رغم أن شيكابالا نجم موهوب لا يختلف على موهبته أحد إلى أنه موهوب أيضاً في إثارة الجدل وصناعة المشكلات

كان أولها وهو صغير عندما تعرض لإيقاف لمدة عام وتم منعه من تمثيل منتخبات مصر بسبب سوء السلوك وفقا لمذكرة رسمية من مدربه فاروق السيد مدرب منتخب الناشئين الأسبق ونجم الزمالك المعروف.

في عام 2007 بدأت الأزمات بين جمهور الأهلى وشيكابالا حيث قام بسب جمهور الأهلي بألفاظ نابية لتقرر لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقافه 3 مباريات وتغريمه 30 ألف جنيه مصري بسبب سوء السلوك في مباراة القمة.

شيكابالا لم يهاجم جمهور الأهلي فقط لكنه وصل به الأمر للتطاول على أسطورة مصر في اللعب والتدريب حسن شحاتة عام 2011 حيث تطاول شيكابالا على مدربه أمام اللاعبين ليقرر المدير الفنى الخلوق الرحيل بعدما لم يتخيل أن يقوم لاعب عنده بمثل هذا الفعل.

يحكى حسن شحاتة عن الموضوع ويقول: «حدثت مشكلة مع شيكابالا وكان ممدوح عباس رئيسا للزمالك، وكان يرى أن الأمر بسيطا لكنه لم يكن كذلك».

شيكابالا اعترض بشكل غير لائق على على استبداله في مباراة المغرب الفاسي وكان الزمالك متقدمًا (2-0)، كان رد فعل شيكابالا غريبًا بالنسبة لي، لأن الزمالك كان متقدما في النتيجة، وظهرت ما تفوّه به أمام الجميع، حيث قام بتوجيه السباب إليّ وظهر غاضبًا بشدة.

وأكمل: «قررت بعدها استبعاده من المشاركة مع الفريق، لكن رئيس النادي ممدوح عباس لم يكن في مصر وقتها، واتصل بي هاتفيًا من أجل استدعاء شيكابالا، لكني رفضت هذا الأمر».

واتم :«أحب شيكابالا لكن الموقف كان صعبا، قلت له ماذا سيكون موقف باقي اللاعبين تجاهي بعد ذلك إذا عاد اللاعب رغماً عنى، لكننا لم لأقرر الرحيل عن النادي».

في عام 2020 وفى كأس السوبر المصري بين الأهلى والزمالك تطاول اللاعب أمام الشاشات على جمهور الاهلي ويتم إيقاف شيكابالا من اتحاد الكرة المصري 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه مصري. وفى عام 2021 يتم ايقاف اللاعب مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه بسبب سوء السلوك ضد جماهير الأهلي في مباراة القمة، وعمل إشارات لمدرجات الأهلي.

في 2021 ومع فوز الزمالك بالدوري العام يقوم شيكابالا بالتهجم على احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ليتم إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه، كأكبر عقوبة له وذلك بعد اتهام اللاعب بـسب اتحاد الكرة أثناء مراسم تتويج القلعة البيضاء ببطولة الدوري، بالإضافة لإثارة الجماهير والهتاف ضد النادي الأهلي عقب مواجهة الانتاج الحربي.

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (1)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (2)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)