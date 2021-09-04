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«اللاجئين» تُطالب الأونروا باستيعاب المعلمين المؤقتين بدلاً من المعلمين المصابين بكورونا

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«اللاجئين» تُطالب الأونروا باستيعاب المعلمين المؤقتين بدلاً من المعلمين المصابين بكورونا «اللاجئين» تُطالب الأونروا باستيعاب المعلمين المؤقتين بدلاً من المعلمين المصابين بكورونا

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أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة أنها تتابع بقلقٍ شديد حالة الفوضى التي تسببت بها إدارة الأونروا بتعمدها الواضح عدم سد الفراغات لمئات المعلمين والمعلمات المتغيبين عن مدارسهم بسبب إصابتهم بجائحة كورونا، مما تسبب بانعكاسات سلبية ومدمرة على المسيرة التعليمية ومستقبل الطلبة.

وحملت اللجنة إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عما وصلت له المدارس من فوضى وحالة عدم استقرار في الدراسة لآلاف الطلبة، في ظل استمرار الإدارة بعدم إرسال المعلمين المؤقتين بدلاً من المعلمين المصابين والمخالطين والذي بلغ عددهم حوالي 308 معلم ومعلمة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، علماً بأن دائرة الصحة في الأونروا تمنح المعلم المصاب 10 أيام إجازة مرضية، وكذلك المخالط.

وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ إدارة الأونروا إجراءات عاجلة باستيعاب مئات المعلمين المؤقتين من أجل إحداث حالة استقرار في المسيرة التعليمية، وتعويضاً عن مئات المعلمات والمعلمين المصابين بالكورونا، بما يساهم ذلك في انتظام العملية التعليمية والحفاظ على جودة التعليم، خصوصاً وأن استمرار غياب المئات من المعلمين يؤثر سلبياً على تحصيل الطلاب.

وتؤكد اللجنة بأنها ستواصل الضغط على إدارة الأونروا ودائرة التعليم فيها لسرعة سد الشواغر بمعلمين مؤقتين وعدم ترك أي فراغات في الحصص الدراسية تؤثر على التحصيل العلمي، خصوصاً وأن العام الماضي تسببت جائحة كورونا في حدوث إرباك كبير على العملية التعليمية، وفترة غياب طويلة للطلبة أثرت على تحصيلهم العلمي.

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