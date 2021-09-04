«مسلمتوش رقبتي».. أول رد من أمير كرارة على صورته مع «سمكري البني آدمين»

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قال الفنان أمير كرارة، إنه لم يشارك في أي دعاية لـ«سمكري البني آدمين»، وإنما جاء إليه مرة واحدة فقط عندما رشحه له أحد الأشخاص، لكن لم يرتح إليه، ولم يتركه يكمل عمله.
وأضاف أمير كرارة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «اللوم مش علينا، لكن على اللي سابوه شغال 3 سنين، لو هو مش دكتور تقفل له العيادة». ولفت إلى أنه استدعى سمكري البني آدمين، ولم يكن ذلك لقبه حينها، بناء على ترشيح، مردفا: «قال إنه دارس في أمريكا وقصة مبلعتهاش، وعمري ما نزلت بوست عنه، عمري ما رشحته لحد، جالي البيت من سنتين مرة واحدة متكررتش».
وأردف: «الواحد لأن عنده مشكلة في فقرات أو ظهره يبيبدأ يجرب ناس، وكانت مرة وخلصت، ولما جه يمسك رقبتي رفضت لأني مرتحتلهوش». وعاتب أمير كرارة الجهات المختصة، قائلا: «جبته بعد 3 سنين بنسمع عنه، اقفلوا له المكان، وأنا بأنصح أي حد يروح لمراكز مختصة معروفة، وياريت الجهة المختصة شايفين إنه غلط اقفلوهم».
وسخر كرارة، من مصطلح «سمكري بني آدمين»، قائلا: «سمكري أروح له بتوك توك أصلحه».