«مسلمتوش رقبتي».. أول رد من أمير كرارة على صورته مع «سمكري البني آدمين»

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قال الفنان أمير كرارة، إنه لم يشارك في أي دعاية لـ«سمكري البني آدمين»، وإنما جاء إليه مرة واحدة فقط عندما رشحه له أحد الأشخاص، لكن لم يرتح إليه، ولم يتركه يكمل عمله.

وأضاف أمير كرارة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «اللوم مش علينا، لكن على اللي سابوه شغال 3 سنين، لو هو مش دكتور تقفل له العيادة». ولفت إلى أنه استدعى سمكري البني آدمين، ولم يكن ذلك لقبه حينها، بناء على ترشيح، مردفا: «قال إنه دارس في أمريكا وقصة مبلعتهاش، وعمري ما نزلت بوست عنه، عمري ما رشحته لحد، جالي البيت من سنتين مرة واحدة متكررتش».

وأردف: «الواحد لأن عنده مشكلة في فقرات أو ظهره يبيبدأ يجرب ناس، وكانت مرة وخلصت، ولما جه يمسك رقبتي رفضت لأني مرتحتلهوش». وعاتب أمير كرارة الجهات المختصة، قائلا: «جبته بعد 3 سنين بنسمع عنه، اقفلوا له المكان، وأنا بأنصح أي حد يروح لمراكز مختصة معروفة، وياريت الجهة المختصة شايفين إنه غلط اقفلوهم».

وسخر كرارة، من مصطلح «سمكري بني آدمين»، قائلا: «سمكري أروح له بتوك توك أصلحه».