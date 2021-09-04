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«رويترز»: منشآت «أرامكو» لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية للسعودية

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«رويترز»: منشآت «أرامكو» لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية للسعودية «رويترز»: منشآت «أرامكو» لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية للسعودية

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نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع أن منشآت شركة «أرامكو» لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يقاتل الحوثيين في اليمن، قال إنه اعترض وأحبط هجوما باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة اليوم السبت، بحسب التلفزيون السعودي.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن «اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران» جنوب المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبدربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصرى اليوم

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