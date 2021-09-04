ضبط عامل أصاب ابنة عمه بطلق خرطوش بطريق الخطأ بسوهاج

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ضبطت مباحث مركز شرطة سوهاج، اليوم السبت، عاملا بدائرة المركز، لقيامه بإطلاق عيار خرطوش لفض مشاجرة بين شقيقه وآخر مما نتج عنه إصابة ابنة عمه برش خرطوش أثناء تواجدها أمام المنزل.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول المدعوة سحر. م. ع «25 سنة- ربة منزل» وتقيم بدائرة المركز إلى المستشفى مصابة برش خرطوش بالفخذين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، واتهمت المذكورة وزوجها نجل عمومتهما عبدالله. أ. م «20 سنة- عامل» يإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته في الهواء مما نتج عنه إصابة المذكورة دون قصد منه أثناء تواجدها أمام منزلها، وذلك بعد تدخل المتهم لفض مشادة كلامية بين شقيقه محمد. أ. م «15 سنة- طالب»، وعبدالناصر. م. أ «14 سنة- طالب»- تم ضبطهما- أثناء لهوهما أمام منازلهم بذات الناحية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لذات السبب، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.