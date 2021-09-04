أنوسة الحلو: أخاف من الصرصار ولما أكون متضايقة أروح أقعد مع الأسود

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قالت أنوسة الحلو، أصغر مدربة أسود في مصر، إنها لا تخشى من الأسود والنمور، خاصة انها تربت في عائلة مشهورة بتربية الأسود، مضيفة :«الخوف نسبي، والأسد يشم رائحة الخوف».

وأضافت «أنوسة الحلو»، خلال حوارها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنها لم تتعرض لأي هجوم من أسود أو نمور أثناء التدريب على الإطلاق، وهذا بفضل الله، متابعة: «أنا بربي الأسود، وبالرغم من ذلك أخشى من الصرصار، أنا في الآخر ست».

وأوضحت «أنوسة الحلو» إلى أن أكبر عمر للأسود 23 عامًا، ولا يوجد وقت معين لكي يكون الأسد شرسا، معقبة :«فيه أسد بيكون هادي من صغره، وفيه أسد بيكون عصبي».

وتابعت أنوسة الحلو، إنها تقوم بترويد الأسود والنمور، ولكنها لا تستطيع ترويض الرجال على حد تعبيرها، معقبة: «أنا لما بكون متضايقة بروح أقعد مع أصدقائي الأسود، مش البني آدمين، والرجالة مش بتخاف مني».

وقالت البعض عندما يعلم انها مدربة أسود لا يصدق ذلك، ولكن عندما يعلم بأنها من عائلة «الحلو» يصدق هذا الأمر، بسبب أن العائلة مشهورة بهذا الأمر.

وأشارت إلى أن زوجها ملحن، وكان في بداية الأمر مستغرب عملها كمدربة أسود، ولكنه اعتاد على هذا الأمر خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن معظم المشاكل المتواجدة الآن في المنزل تتمثل في استقبالها الأسود في المنزل.