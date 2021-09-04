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تركيا ترسل سفينتين إلى قبرص لمكافحة تسرب النفط السوري

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تركيا ترسل سفينتين إلى قبرص لمكافحة تسرب النفط السوري تركيا ترسل سفينتين إلى قبرص لمكافحة تسرب النفط السوري

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، إرسال بلاده سفينتين لجمع النفط، إلى شمال قبرص التركية، لمكافحة التسرب النفطي القادم من المياه السورية في البحر المتوسط.

وقال قره إسماعيل أوغلو في بيان، الأربعاء، إن وزارته استنفرت جهودها من أجل الحيلولة دون تضرر سواحل قبرص التركية من التلوث البيئي الناجم عن تسرب النفط من محطة للطاقة الحرارية في مدينة بانياس السورية، بناء على طلب الجانب القبرصي.

وأوضح أن تسرب النفط لم يصل شواطئ قبرص التركية، إنما أصبح على بعد 15 ميلا قبالة سواحلها.

ولفت إلى أن المديرية العامة للبحرية التركية أطلقت خطة تدخل سريعة بناء على تعليماته من أجل الحد من التلوث البيئي في شمال قبرص.

وأضاف أنها أرسلت الكثير من الآليات والمعدات المستخدمة في جمع وإزالة النفط إلى شمال قبرص.

كما أشار إلى أن وزارته أرسلت سفينتي "سعيد أونباشي" لجمع النفط في 30 أغسطس/ آب، و"نينة خاتون" للطوارئ في 31 أغسطس، من إسطنبول إلى قبرص الشمالية.

وأردف أنه من المخطط أن تصل السفينتان إلى المنطقة في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكد على أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يتابع الحادثة عن كثب.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، فإن محطة للطاقة الحرارية في مدينة بانياس المطلة على البحر المتوسط، شهدت تسرباً للنفط قبل أيام.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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