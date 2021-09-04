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البنك الأهلي يحسم التعاقد مع نجم بيراميدز

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البنك الأهلي يحسم التعاقد مع نجم بيراميدز البنك الأهلي يحسم التعاقد مع نجم بيراميدز

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نجح مسؤولو نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، في الوصول لاتفاق مع نادي بيراميدز، للحصول على خدمات محمد فتحي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان محمد فتحي، انتقل إلى فريق البنك الأهلي في يناير الماضي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي نادي البنك الأهلي نجحوا في التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز، للحصول على خدمات محمد فتحي، بشكل نهائي بعد نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم المنقضي، ومن المنتظر أن يعلن نادي البنك عن الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاء تعاقد البنك الأهلي مع محمد فتحي، بناءً على طلب خالد جلال، المدير الفني للفريق، باعتباره أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في مركز خط الوسط.

ودعم فريق البنك الأهلي صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من أحمد سعيد ومحمد هلال، لاعبا نادي وادي دجلة، وكريم بامبو، جناح نادي ، بالإضافة إلى تجديد إعارة شادي رضوان من النادي الأهلي.

المصرى اليوم

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