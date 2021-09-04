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شيكابالا مع عمرو أديب في الحكاية بث مباشر الآن .. الأباتشي على قناة mbc

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شيكابالا مع عمرو أديب في الحكاية بث مباشر الآن .. الأباتشي على قناة mbc شيكابالا مع عمرو أديب في الحكاية بث مباشر الآن .. الأباتشي على قناة mbc

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شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية السبت 4 - 9 -2021، حلقة ينتظرها الكثيرون خاصة في ظل أول ظهور لقائد نادي عقب تحقيقه بطولة الدوري الثالثة عشر في تاريخ القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الظهور الأول للإباتشي، عقب قرار إيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه عقب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومشاركته في الفيديو المسئ للأهلي وجماهيره.

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مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)

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