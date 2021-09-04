شيكابالا مع عمرو أديب في الحكاية بث مباشر الآن .. الأباتشي على قناة mbc

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شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية السبت 4 - 9 -2021، حلقة ينتظرها الكثيرون خاصة في ظل أول ظهور لقائد نادي الزمالك عقب تحقيقه بطولة الدوري الثالثة عشر في تاريخ القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الظهور الأول للإباتشي، عقب قرار إيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه عقب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومشاركته في الفيديو المسئ للأهلي وجماهيره.

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (1)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (2)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)

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