أنوسة الحلو: «لما بكون مضايقة بروح أقعد مع أصدقائي الأسود»

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قالت أنوسة الحلو، أصغر مدربة أسود في مصر، إنها تقوم بترويد الأسود والنمور، ولكنها لا تستطيع ترويد الرجال على حد تعبيرها، معقبة: «أنا لما بكون مضيقة بروح أقعد مع أصدقائي الأسود، مش البني آدمين، والرجالة مش بتخاف مني»

وتابعت «الحلو»، خلال حوارها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنها البعض عندما يعلم انها مدربة أسود لا يصدق ذلك، ولكنها عندما يعلم بانها من عائلة «الحلو» يصدق هذا الأمر، بسبب أن العائلة مشهورة بهذا الأمر.

وأشارت إلى أن زوجها ملحن، وكان في بداية الأمر مستغرب عملها كمدربة أسود، ولكنه اعتاد على هذا الأمر خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن معظم المشاكل المتواجدة الآن في المنزل تتمثل في استقبالها الاسود في المنزل.