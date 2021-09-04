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توزيع 24 طن من صكوك الأضاحي على البسطاء ومحدودى الدخل بأسوان

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توزيع 24 طن من صكوك الأضاحي على البسطاء ومحدودى الدخل بأسوان توزيع 24 طن من صكوك الأضاحي على البسطاء ومحدودى الدخل بأسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بمديرية الأوقاف بالتنسيق مع المحليات والأجهزة المعنية لتوزيع 24 طن من لحوم صكوك الأضاحي ضمن الدفعة السادسة وذلك على الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدودى الدخل من خلال الإدارات التابعة للمديرية بواقع 11 إدارة حيث يشرف على عملية التوزيع الشيخ يوسف مصطفى مدير الدعوة بالمديرية .

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان بحرص وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور الوزير محمد مختار جمعة على الإستمرار في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمناطق الشعبية ، مؤكداً على أن ذلك يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء وخاصة في القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى .

المصرى اليوم

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