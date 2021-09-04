الجيزة: رصف شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور

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قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور بترميم طبقه الرصف بشارع ناهيا وتمهيد الطريق بالكامل للتيسير على المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

كما قام مركز ومدينة العياط بالاستجابة لشكوي مواطن وتم شفط المياه الجوفية بجوار نادى قرية العطف وشارع أمين عبدالحكيم بقرية العطف التابعة للوحدة المحلية بالبليدة.

وكذلك شفط تجمع مياه الجوفية داخل إحدى المناطق السكنية بقرية ميت القائد التابعة للوحدة المحلية بميت القائد. وشفط مياه الجوفية بمدرسة عزبة أبوشيحة التابعة للوحدة المحلية بالقطورى.

كما تمت السيطرة على انهيار جزئي بطريق طراد النيل في المنطقة الواصلة بين قريتى كفر شحاتة والمتانيا التابعة للوحدة المحلية بالمتانيا.

ورفع كفاءة منظومة الإنارة حيث تم عمل صيانة أعمدة الإنارة في نطاق الوحدة المحلية بالقطورى.