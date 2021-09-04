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رئيسي: يجب تطعيم المهاجرين في إيران للحد من انتشار كورونا

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رئيسي: يجب تطعيم المهاجرين في إيران للحد من انتشار كورونا رئيسي: يجب تطعيم المهاجرين في إيران للحد من انتشار كورونا

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تطعيم المهاجرين والمواطنين الذين لا يحملون أوراق ثبوتية ضد كورونا مهم جدا لوضوع حد لانتشار الوباء.

وأكد الرئيس الإيراني أن "تطعيم المهاجرين والمواطنين الذين لا يحملون أوراق ثبوتية مهم جدا، ويجب تأمين لقاح كورونا لجميع من حلوا ضيوفا على إيران، لنتمكن من وضع حد لانتشار الوباء".

ووصف رئيسي عملية التطعيم في البلاد بأنها "واعدة" وشدد على ضرورة تسريع التطعيم وتطويره في مختلف الفئات العمرية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن "اللقاحات المحلية لها آثار جانبية أقل مقارنة بالأنواع المستوردة"، وقال "يجب الاطمئنان والهدوء في مواجهة الدعاية الخبيثة التي تشكك في الإنتاج المحلي وقدرة الخبراء الإيرانيين".

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