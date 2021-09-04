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تعلن إحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية

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السعودية تعلن إحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية تعلن إحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية

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أعلن التلفزيون السعودي، مساء السبت، عن اعتراض وإحباط "هجوم باليستي عدائي" باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.

وقالت قناة "" إن قوات التحالف العربي "اعترضت وأحبطت هجوما بالستيا عدائيا باتجاه المنطقة الشرقية".

وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من السبت عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية واستهدف جنوب المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصرى اليوم

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