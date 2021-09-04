سكودا تسجل إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية

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خرجت السيارة الكهربائية رقم ١٠٠ ألف من مصنع سكودا بمدينة Mladá Boleslav خلال أواخر أغسطس الماضي وقد سجلت هذا الرقم Enyaq iV المنتمية لفئة SUV والتي انطلقت عام ٢٠٢٠ كأول سيارة كهربائية بالكامل للعلامة معتمدة على قاعدة بناء فولكسفاجن MEB للسيارات الكهربائية.

بدأت سكودا إنتاج نسخ iV الكهربائية عام ٢٠١٩ والتي تضم حاليا سيارات Octavia و Superb الهجينة القابلة للشحن بجانب Citigo الهاتشباك حيث بلغ إجمالي إنتاج هذه النسخ ٣٥ ألف سيارة عام ٢٠٢٠.

وأعلنت سكودا عن خطتها لتوسع تشكيلة سياراتها الكهربائية عبر ٣ طرازات جديدة بحلول عام ٢٠٣٠ ستأتي بسعر أرخص وحجم أصغر من Enyaq التي وضعتها سكودا كأعلى سياراتها العاملة الكهرباء.

قدمت السيارة بخمس اختيارات لمنظومات الحركة التي تراوحت قوتها بين حوالي ١٥٠ حصان و٣٠٠ حصان وعملت أعلى نسختان من سكودا بدفع كلي للعجلات بينما انطلقت بقية النسخ بدفع خلفي كما بلغت السرعة القصوى لجميع النسخ ١٦٠ كم/ س ما عدا نسخة RS الأقوى التي تصل حتى ١٨٠ كم/ س.

انضمت سكودا لمجموعة فولكس فاجن منذ ٣٠ عام وتتواجد حاليا بأكثر من ١٠٠ دولة مع أكثر من ٤٣ ألف موظف.