الاتفاق يخوض وديته الثانية أمام الباطن .. أثناء فترة التوقف

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية الثانية عندما يستضيف نظيره فريق الباطن عند الساعة الـ 6:30 من مساء يوم غدٍ الأحد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام يأتي ذلك في إطار البرنامج الإعدادي في فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على اختبارات للجاهزية البدنية، ثم أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ على الكرة، بعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية التي سينتهجها في لقاء الغد الودي، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

من جهةٍ ثانية وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل أقام الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية التدريب حفل تكريم لعضوي مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي إلى جانب مسؤول الاحتراف والرخصة الآسيوية محمد الدعلان بمناسبة حصولهما على دبلوم الإدارة الرياضية CFM من UEFA.

الاتفاق الباطن