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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

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أحبطت جمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من أمستردام، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 329 شريطا و3 علب كبسول من عقاقير الترامادول والبريجابالين والزانكس وغيرها من العقارات المدرجة في جداول المخدرات بإجمالي 3630 قرصا وكبسولة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وأشارت إلى أن هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

المصرى اليوم

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