جمارك نويبع تضبط عطور وزيوت عطرية ومشغولات فضية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أحبطت جمارك نويبع محاولة تهريب كمية من العطور والزيوت العطرية والمشغولات الفضية.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الأردن، وبتفتيش أمتعته الشخصية تم العثور على 456 زجاجة عطور متنوعة الأحجام و84 عبوة زيوت عطرية خام مركز وكيلو و 700 جرام من المشغولات والإكسسوارات الفضية المتنوعة مخبأة بين طيات الملابس والمفروشات داخل عبوات من اللدائن .

وأضافت أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 71 ألفا و260 جنيها، مشيرة إلى أن حمدي الشعراوي مدير عام جمارك نويبع قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.