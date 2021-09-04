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موانئ البحر الأحمر تنتهى من إنشاء ساحة للنقل الثقيل بسفاجا بتكلفة 38 مليون جنيه

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موانئ البحر الأحمر تنتهى من إنشاء ساحة للنقل الثقيل بسفاجا بتكلفة 38 مليون جنيه موانئ البحر الأحمر تنتهى من إنشاء ساحة للنقل الثقيل بسفاجا بتكلفة 38 مليون جنيه

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قالت هيئة موانئ البحر الأحمر تنتهي من أعمال انشاء ساحة النقل الثقيل بمدينة سفاجا بتكلفة 38 مليون جنيه وذلك بهدف إظهار ميناء سفاجا بالمظهر الحضاري اللائق والحفاظ على الممتلكات العامة وثرواتها القومية المتمثلة في الطرق والبنية التحتية والشاحنات وتقليل الضغط المروري وعدم تكدس الشاحنات خارج الميناء مع توفير الحماية والراحة لقائدي الشاحنات من خلال تخليص وإنهاء كافة إجراءات الشاحنات قبل دخولها للميناء.

وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال انشاء ساحة النقل الثقيل بمدينة سفاجا على مساحة 48600 م2 بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل حيث تتسع الساحة لـ 174 شاحنة ومنشآت إدارية وعدد 44 محل لتقديم الخدمات للشاحنات والمبردات التي تعمل في تصدير الحاصلات الزراعية والفاكهة إلى الدول العربية عن طريق ميناء سفاجا وقامت الهيئة بطرح عملية تأجير المحلات في مزايدات علنية بمقر ميناء سفاجا البحري تبدأ من يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

المصرى اليوم

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