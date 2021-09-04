جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل وقطع غيار السيارات

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف حافظ منشاوى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصري أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وطلب محمود سعيد جوهر مدير ادارة الحركة المشرف على صالة الوصول من كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك ومحمد عبدالمنعم صالح رئيس القسم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية معتمة

وبالعرض على صبحي ربيع جابر مدير الجمرك قام بتكليف محمود محمد عبدالمطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 49 عبوة قطع غيار سيارات و420 مستحضرات تجميل بإجمالي 469 عبوة مخبأة داخل الحقائب بين طيات ملابسه .

قرر أحمد سعد عبدالمطلب، مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 112 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.