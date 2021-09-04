جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية؛ وتم سؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجابت بالنفى .

وطلب عمرو عبدالعزيز العميري مدير ادارة الحركة المشرف على صالة الوصول من كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك ومحمد عبدالمنعم صالح رئيس القسم تفتيش حقائب الراكبة على جهاز الفحص بالأشعة واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات تكرارية معتمة

وبالعرض على صبحي ربيع جابر مدير الجمرك قام بتكليف محمود محمد عبدالمطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كميات من الشعر الطبيعي بلغ وزنها ٥٥ كيلو جرام، فتم تحرير محضر.