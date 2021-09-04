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انتهت مكتبة مصر العامة بالأقصر من التدريب المخصص لعدد من الكوادر، والمخصص من وزارة الطيران المدني للمديرين بشركات البالون ومديري السلامة الجوية بشركات البالون، من تدريب السلامة الجوية والمعنى بـ «نظام ادارة السلامة» .

وقال المحاضر، مصطفى أبوليلة، مدير إدارة توكيد الجودة في الطيران المدني، ان التدريب يهدف إلى زيادة الخبرة والثقافة عن السلامة الجوية أثناء تشغيل البالون، موضحاً ان التدريب تناول عدد من المحاور تتمثل في أساسيات ومبادئ السلامة الجوية، إدارة المخاطر المتعلقة بالسلامة، كيفية تطبيق نظام السلامة الجوية وإدارته .

يذكر أن رحلات البالون الطائر- فوق معابد الفراعنة، في غرب الأقصر، بصعيد مصر قد اكتسبت شهرة واسعة، حتى جرى إقامة مهرجان دولى للبالون في المدينة، التي باتت تشتهر بذها النمط من السياحة، وباتت محل انظار عشاق البالون المنطاد – في العالم، حيث استضافت المدينة مهرجانا دوليا للبالون – المنطاد – بمشاركة 41 طيارا من 9 دول اوروبية.

وكانت أول رحلة للبالون الطائر، فوق سماء مدينة الأقصر، قد اقلعت في العام 1988، وقادها طيارون بريطانيون، كانوا يعملون لصالح شركة، فيرجن البريطانية، التي قامت بتأسيس أول شركة بالون في مصر، وكانت الشركة تحمل إسم «شركة بالونزا أوفر ايجبت».

و في عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وشركة سندباد للبالون الطائر، غلى أن وصل عدد الشركات العاملة بسياحة البالون الطائر في مدينة الأقصر 8 شركات، يعمل بها مئات المصريين.

وتعد مصر – بحسب اتحاد شركات البالون في الأقصر- من الدول الرائدة في مجال البالون الطائر، حيث أنها تحتل المركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لما تتمتع به من طقس مستقر، ومناظر طبيعية مبهرة، مثل المعابد الفرعونية، ونهر النيل الخالد الذي يعانق الجبال والزراعات والآثار المصرية القديمة.