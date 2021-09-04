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منتخب سيدات تنس الطاولة يتوج بالبطولة الأفريقية

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منتخب سيدات تنس الطاولة يتوج بالبطولة الأفريقية منتخب سيدات تنس الطاولة يتوج بالبطولة الأفريقية

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توج الوطني لسيدات تنس الطاولة بلقب البطولة الإفريقية للفرق للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما فاز على نظيره النيجيري في نهائي البطولة.

واستطاعت سيدات المنتخب الوطني تحقيق الفوز في المباراة النهائية أمس الجمعة بنتيجة (3-0).

وفازت هنا جودة على أوفيونج إديم لاعبة نيجيريا صاحبة الـ34 عاما والمصنفة رقم 119 عالميا، بنتيجة (3-1).

ولحقتها دينا مشرف فراشة تنس الطاولة المصريةبالفوز على سيسيليا اكبان لاعبة نيجيريا، بنتيجة (3-1).

وكانت المواجهة الثالثة بين مريم الهضيبي ولاعبة نيجيريا أولوفونكي أوشونايكي صاحبة الـ45 عاما بنتيجة (3-1).

ويعد هذا اللقب لسيدات هو الخامس تواليا، والـ14 في تاريخ المشاركة ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة للفرق.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كلا من: دينا مشرف وهنا جودة وفرح عبد العزيز ومروة الهضيبي ومريم الهضيبي ويسرا أشرف حلمي.

المصرى اليوم

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