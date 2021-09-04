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لأول مرة منذ ٣٠ عام .. تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية

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لأول مرة منذ ٣٠ عام .. مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لأول مرة منذ ٣٠ عام .. تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية

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نجحت في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد تقدمت بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك وأكدت رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد على أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن موافقة محافظي البنك الاسلامي على منح مصر تنطيم الاجتماعات السنوية العام القادم يعكس قيمة مصر في مجموعة البنك الإسلامي واحترام الدول الأعضاء للدور المصري، وعمق رغبتهم في زيادة الدور المصري، كما يعكس النظرة الايجابية للوضع المصري وثقة الدول الاعضاء في قدرات مصر.

المصرى اليوم

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