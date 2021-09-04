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كشفت الفنانة هند صبري عن كواليس وتفاصيل تتعلق بزواجها لأول مرة خلال استضافتها في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وتحدثت في الجزء الثاني من البرنامج الذي بث امس عن كيفية ارتباطها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، مشيرة إلى أن علاقتهما بدأت بصداقة تطورت إلى حب، وتابعت: «كل ماكان يهمني في البداية هل هو مبهور وإلا فعلا بيحبني، وهذا حسم من الأول؟ ..فهو لم يتعرف عليّ منذ أول لقاء لنا، ولم يعرف أنني فنانة مشهورة، خلال حفل عشاء جمعنا صدفة، وظللنا أصدقاء لمدة عام وأشهر لحين طلبني للزواج».

وأضافت عن مواصفاتها لزوجها الذي كانت تحلم به: «مكنتش عايزة حد يخنقني ويكبتني، ويطلع عليا عقد معينة، أو يحس إني عشان بشتغل أو معروفة فشيل أنا المسؤولية عنه ، كانت معاهدة صعبة جدا، والحمد لله لقيتها».

وحول حصولها على الجنسية الكندية مثل زوجها قالت: «بناتي عندهم 3 جنسيات، أنا لا، زوجي معه الجنسية الكندية».

وتابعت: «علاقتنا كانت صداقة حب، بدأت صداقة، وخلاني احبه، ومشاعري تجاه أحمد بتتتلون وتتغير، والأساس فيها كان صداقة».

وأضافت: «أول حاجة كان بيضحكني، ونادرا ماحد بيعرف يضحني، مش أي خفة دم، وده شدني ليه، ورأيت فيها أمورا مناسبة، وهذا ماأقوله لبناتي لأن الحب الأعمى لايصلح، بدأت علاقتي به وأنا مستلطفاه».

وعن هدية عيد ميلادها التي سبقت طلبها للزواج قالت: «أحمد جابلي هدية، مكنتش راسمة عليه، وقلت له أنا اتخطبت مرتين، ومعنديش استعداد إني أخوض تجارب تاني وتفشل، وربنا كرم ويحفظه».

وتابعت :«حبي له زاد، والآن أقوى، لأنه ليس مبني على مشاعر الهوى، لأنني بني آدمة عقلانية جدا، ولو مقتنعتش فلن أقوم بالتجربة، وكل حاجة عندي مبررة، وإن الحب يبقى مبني على حاجة بتكبر».

- صورة أرشيفية

وعن أسوأ مافي الزواج قالت :«الروتين هو الذي يقتل الزواج، مش لازم كل يوم أصحى هناكل إيه، ونتغدى في معاد ثابت، الروتين يدمر أي علاقة».

وحول أول حب في حياتها قالت:«كنت في الـ18 من عمري، وكان تونسيا، وعلاقتنا انتهت قبل أن أتي إلى مصر، والحياة خدتنا، فانتهى الأمر، وخطبت مرتين رسميا، مع الفنان السوري باسل خياط والمنتج محمد حفظي».