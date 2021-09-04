أخبار عاجلة

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هند صبري تكشف أسرار 13 سنة زواج : «مكنتش عايزة حد يخنقني ويكبتني »()

Print
هند صبري تكشف أسرار 13 سنة زواج : «مكنتش عايزة حد يخنقني ويكبتني »(فيديو) هند صبري تكشف أسرار 13 سنة زواج : «مكنتش عايزة حد يخنقني ويكبتني »()

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة هند صبري عن كواليس وتفاصيل تتعلق بزواجها لأول مرة خلال استضافتها في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وتحدثت في الجزء الثاني من البرنامج الذي بث امس عن كيفية ارتباطها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، مشيرة إلى أن علاقتهما بدأت بصداقة تطورت إلى حب، وتابعت: «كل ماكان يهمني في البداية هل هو مبهور وإلا فعلا بيحبني، وهذا حسم من الأول؟ ..فهو لم يتعرف عليّ منذ أول لقاء لنا، ولم يعرف أنني فنانة مشهورة، خلال حفل عشاء جمعنا صدفة، وظللنا أصدقاء لمدة عام وأشهر لحين طلبني للزواج».

وأضافت عن مواصفاتها لزوجها الذي كانت تحلم به: «مكنتش عايزة حد يخنقني ويكبتني، ويطلع عليا عقد معينة، أو يحس إني عشان بشتغل أو معروفة فشيل أنا المسؤولية عنه ، كانت معاهدة صعبة جدا، والحمد لله لقيتها».

وحول حصولها على الجنسية الكندية مثل زوجها قالت: «بناتي عندهم 3 جنسيات، أنا لا، زوجي معه الجنسية الكندية».

وتابعت: «علاقتنا كانت صداقة حب، بدأت صداقة، وخلاني احبه، ومشاعري تجاه أحمد بتتتلون وتتغير، والأساس فيها كان صداقة».

وأضافت: «أول حاجة كان بيضحكني، ونادرا ماحد بيعرف يضحني، مش أي خفة دم، وده شدني ليه، ورأيت فيها أمورا مناسبة، وهذا ماأقوله لبناتي لأن الحب الأعمى لايصلح، بدأت علاقتي به وأنا مستلطفاه».

وعن هدية عيد ميلادها التي سبقت طلبها للزواج قالت: «أحمد جابلي هدية، مكنتش راسمة عليه، وقلت له أنا اتخطبت مرتين، ومعنديش استعداد إني أخوض تجارب تاني وتفشل، وربنا كرم ويحفظه».

وتابعت :«حبي له زاد، والآن أقوى، لأنه ليس مبني على مشاعر الهوى، لأنني بني آدمة عقلانية جدا، ولو مقتنعتش فلن أقوم بالتجربة، وكل حاجة عندي مبررة، وإن الحب يبقى مبني على حاجة بتكبر».

- صورة أرشيفية

وعن أسوأ مافي الزواج قالت :«الروتين هو الذي يقتل الزواج، مش لازم كل يوم أصحى هناكل إيه، ونتغدى في معاد ثابت، الروتين يدمر أي علاقة».

وحول أول حب في حياتها قالت:«كنت في الـ18 من عمري، وكان تونسيا، وعلاقتنا انتهت قبل أن أتي إلى ، والحياة خدتنا، فانتهى الأمر، وخطبت مرتين رسميا، مع الفنان السوري باسل خياط والمنتج محمد حفظي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

الداخلية تكشف ملابسات فيديو «رقص شباب عراة» في الجيزة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو «رقص شباب عراة» في الجيزة