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رئيس جامعة الإسكندرية : نسعى للتنافسية الإقليمية والدولية وربط البحوث الأكاديمية بالصناعة (صور)

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رئيس جامعة الإسكندرية : نسعى للتنافسية الإقليمية والدولية وربط البحوث الأكاديمية بالصناعة (صور) رئيس جامعة الإسكندرية : نسعى للتنافسية الإقليمية والدولية وربط البحوث الأكاديمية بالصناعة (صور)

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أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تعد كيان مؤسسي يتكامل في جميع وحداته وكلياته، مشيراً أنها تعتبر من الجامعات الرائدة في تطبيق نظام الساعات المعتمدة Credit Hour System وتعمل على زيادة تنافسيتها العالمية في العملية التعليمية، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات والدرجات المشتركة Dual Degrees مع كبرى الجامعات العالمية، من خلال التوجه للتدويل بكليات ومعاهد الجامعة في رؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها وممارساتها المختلفة، لرفع قدرتها التنافسية، والوصول بها إلى أفق عالمية، وتأهيل الطلاب إلى سوق العمل الدولي في مختلف المجالات والتخصصات.

وشدد، خلال مجلس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، على ضرورة تحديد نقاط القوة والتحديات التي تواجه الجامعة ومواجهتها ووضع الحلول لها، وتلبية الاحتياجات المجتمعية لتكون الجامعة هي الركيزة الأساسية لتطوير وتنمية المجتمع في كافة المجالات.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية ستقوم لخلق الصناعة بمفهومها الشامل والقائمة على المعرفة وربط البحوث الأكاديمية التي تقدمها جامعة الإسكندرية بالواقع العملي، فضلا عن دعم وتشجيع البحوث القابلة للتطبيق لخلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات المصرية وتدعيم القدرات التنافسية لها، والاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات الكبيرة الأكاديميين المتميزين في جامعة الإسكندرية، كما حث وكلاء الكليات على ضرورة التواصل مع المجتمع الصناعي لربط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بقطاع الصناعة، والعمل على زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تحقيق رؤية للتنمية المستدامة 2030.

رئيس جامعة الاسكندرية أمام مجلس البحوث: نسعى للتنافسية الإقليمية والدولية وربط البحوث الأكاديمية بالصناعة (صور)
رئيس جامعة الاسكندرية أمام مجلس البحوث: نسعى للتنافسية الإقليمية والدولية وربط البحوث الأكاديمية بالصناعة (صور)
رئيس جامعة الاسكندرية أمام مجلس البحوث: نسعى للتنافسية الإقليمية والدولية وربط البحوث الأكاديمية بالصناعة (صور)
رئيس جامعة الاسكندرية أمام مجلس البحوث: نسعى للتنافسية الإقليمية والدولية وربط البحوث الأكاديمية بالصناعة (صور)
رئيس جامعة الاسكندرية أمام مجلس البحوث: نسعى للتنافسية الإقليمية والدولية وربط البحوث الأكاديمية بالصناعة (صور)

المصرى اليوم

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