حصول محطة مياه ميانة بمركز إهناسيا علي شهاده الإداره الفنية المستدامة Tsm

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أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، حصول محطه مياه ميانة بمركز أهناسيا على شهاده الاداره الفنية المستدامة TSM.

وأوضح أنه تم منح تلك الشهاده من قبل اللجنة المشكله من الشركة القابضة بعد إستيفاء المعايير الخاصه بالتشغيل الأمثل، والمراقبه ،وضبط الجوده ،وتوافر المعايير الخاصه بالصيانه الدوريه، وإجراءات السلامه والصحه المهنيه، ومعايير الموارد البشريه المتمثله في مدى تقييم إداره العاملين ،و الإستفادة من تطبيق برنامج الإداره الفنيه المستدامة

وأكد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف تحرص على تطوير محطاتها، وتقديم خدماتها بأفضل معايير الجوده، وبتوجيهات المهندس، ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، ومواكبه خطه الدولة بخصوص التطورات الحديثه في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى لتقديم أفضل خدمه للمواطن.