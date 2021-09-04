أخبار عاجلة

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالشرقية

Print
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالشرقية بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في العاشرة من صباح اليوم السبت ،امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية ، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق بين الجهات المعنية، لمتابعة اللجان الإمتحانية وتأمينها والتأكد من جاهزيتها وتهويتها لاستقبال الطلاب.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، كافة الإجراءات اللازمة وتجهيز اللجان والبالغ عددها 23 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمراكز ومدن المحافظة ، استعداداً لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، فضلا عن تشكل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية و التعليم وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية ، تضم ممثلا عن مديرية الصحة، و التأمين الصحي ، ومرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع الحالات المرضية ، ونقلها فورا لمستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة ، و تأمين غرفة الكنترول.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه تم التأكيد على الانتهاء من تجهيز اللجان واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وأعمال التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان الإمتحانية والاستراحات ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان ، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية ، وتوفير سبل الراحة لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين ، فضلا عن تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل وبعد الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة و الكمامات الواقية بصفة يومية ، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن حفاظا على البيئة والصحة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط )

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط )