بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالشرقية

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انطلقت في العاشرة من صباح اليوم السبت ،امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية ، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق بين الجهات المعنية، لمتابعة اللجان الإمتحانية وتأمينها والتأكد من جاهزيتها وتهويتها لاستقبال الطلاب.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، كافة الإجراءات اللازمة وتجهيز اللجان والبالغ عددها 23 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمراكز ومدن المحافظة ، استعداداً لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، فضلا عن تشكل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية و التعليم وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية ، تضم ممثلا عن مديرية الصحة، و التأمين الصحي ، ومرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع الحالات المرضية ، ونقلها فورا لمستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة ، و تأمين غرفة الكنترول.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه تم التأكيد على الانتهاء من تجهيز اللجان واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وأعمال التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان الإمتحانية والاستراحات ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان ، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية ، وتوفير سبل الراحة لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين ، فضلا عن تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل وبعد الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة و الكمامات الواقية بصفة يومية ، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن حفاظا على البيئة والصحة العامة.