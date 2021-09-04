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هل تفصل المحكمة اليوم فى اتهام إبراهيم سليمان وآخرين بـ«الحزام الأخضر»؟

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هل تفصل المحكمة اليوم فى اتهام إبراهيم سليمان وآخرين بـ«الحزام الأخضر»؟ هل تفصل المحكمة اليوم فى اتهام إبراهيم سليمان وآخرين بـ«الحزام الأخضر»؟

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم السبت، القضية المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الأخضر» المتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و٣ من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، كانت المحكمة قررت تأجيل القضية لجلسة اليوم للتصالح .

كانت النيابة أحالت محمد إبراهيم سليمان وآخرين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تواطؤ الوزير والمسؤولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره ٢٨ مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.

المصرى اليوم

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