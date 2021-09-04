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استقر سعر الذهب في مصر وعالميا ، صباح اليوم السبت، 4 سبتمبر 2021، بعد اغلاق البورصة العالمية بسبب قضاء الإجازة الإسبوعية، وكانت أسعار الذهب عالميا ومحليا حققت ارتفاعا كبيرا بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية والذى جاء مخيبا للآمال.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، استقرار أسعار الذهب بعدما حققت ارتفاعا مساء الجمعة حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 906 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر 792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراط 679 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6336 جنيها.

استقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم السبت، عند الأسعار التى أغلقت بها البورصة التداولات مساء الجمعة لقضاء الإجازة الاسبوعية وذلك بعدما حقق الذهب مكاسب تصل إلى 1%، عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، والذى جاء مخيبا للآمال حيث أضاف تقرير وظائف القطاع الخاص 235 ألف وظيفة الشهر الماضى بينما كان المتوقع أن يضيف 750 الف وظيفه وسجل تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعى 243 ألف وظيفه بينما كان المتوقع أن يضيف 665 الف وظيفة، وتلقت اسعار الذهب دعما بعدما انخفض الدولار نتيجة انخفاضه الكبير عقب صدور البيانات السابقة حيث تربطهما علاقة عكسية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 806.96 جنيه، وسجلت الاوقية، «الأونصة»، 1,827.46 $.

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