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مكحلة ذهبية وتعليقة صدر.. 3 قطع تشارك باستفتاء متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية (صور)

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مكحلة ذهبية وتعليقة صدر.. 3 قطع تشارك باستفتاء متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية (صور) مكحلة ذهبية وتعليقة صدر.. 3 قطع تشارك باستفتاء متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية (صور)

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في تقليد شهرى ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الاثار في الاسكندرية، تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور .

وشملت القطع المشاركة في الاستفتاء، مكحلة من الذهب بهيئة علبة مخروطية الشكل تتكون من قاعدة وغطاء، جسم القاعدة منقوش بطريقة الروبيسيه على هيئة فروع شجر متكررة، الغطاء منقوش بالحفر على هيئة خطوط بها زردة من الذهب متصلة بسلسلة من الذهب بها حليات على شكل كرات صغيرة وتنتهي بجريدة مستطيلة من الذهب، والعلبة بداخلها بقايا كحل .

كما تشارك علبة موسيقية بيضاوية الشكل بغطائين متصلين بسطح العلبة، مركب به ساعة بواجهة زجاجية ومينا الساعة بأرقام لاتينية، العلبة مغطاة بالمينا الزرقاء وحافة الغطاء بالمينا الملونة، العلبة مرصعة بالماس واللؤلؤ .

والقطعة الثالثة عبارة عن تعليقة صدر من حجر الأونكس بيضاوي الشكل، مركب عليها حلية مرصعة بأحجار الماس، لها زردة للتعليق بشكل لوزي مرصعة بأحجار الماس .

وينتهي التصويت بنهاية شهر سبتمبر الجارى ليتم عرض القطعة الفائزة في شهر أكتوبر المقبل للجمهور بالمجان.

مكحلة ذهبية وتعليقة صدر .. 3 قطع تشارك باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية (صور)
مكحلة ذهبية وتعليقة صدر .. 3 قطع تشارك باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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